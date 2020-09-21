Иркутск, , 08:55 — REGNUM Вышла новая версия Красной книги Иркутской области. Как сообщает телеграм-канал nia_baikal, в новое издание включено 30 видов грибов, 50 видов лишайников, 43 вида мхов, 180 видов сосудистых растений, один вид амебоидных, три вида губок, один вид моллюсков, пять видов пиявок, 15 видов ракообразных, 10 видов насекомых, 11 видов рыб, три вида земноводных, два вида пресмыкающихся, 57 видов птиц и 16 видов млекопитающих.

Красная книга региона издается раз в десять лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. учёт колониальных и редких видов птиц провели на территории Кабанского заказника и сопредельных участках дельты реки Селенги. За время экспедиции орнитологи обнаружили 38 гнездовых поселений околоводных птиц с общей численностью около 3 50 особей без учета большого баклана, а также 5400 жилых гнезд баклана в одном поселении.

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