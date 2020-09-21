Вашингтон, , 08:56 — REGNUM В США в возрасте 99 лет скончался экс-глава компании Pepsi Cola с 1963 по 1971 год и бывший гендиректор PepsiCo с 1971 по 1986 год Дональд Кендалл. Об этом 21 сентября сообщает телекомпания CNN.

Уточняется, что бизнесмен скончался естественной смертью 19 сентября в своем доме в окружении семьи.

Напомним, Дональд Кендалл был одним из первых предпринимателей в США, которые начали развивать свое дело в СССР и Китае, благодаря чему газированный напиток Pepsi оказался на советском рынке. В 1959 году предприниматель встретился с генсеком СССР Никитой Хрущевым и дал ему попробовать Pepsi, а в начале 1970-х провел переговоры с советским руководством, в результате которых в СССР появились заводы по производству данного напитка.

Кендалл был награжден орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным в 2004 году.