Монгун-Тайгинский район, Тува, , 08:54 — REGNUM Учебные заведения в Монгун-Тайгинском районе Тувы продолжают работу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки республики Юрий Ооржак.

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По его словам, контактировавшие с заражёнными коронавирусом дети переведены на дистанционное обучение.

Напомним, ранее в районе был введён карантин в связи с необходимостью усиления мер по недопущению распространения коронавируса. С 19 сентября «до особого распоряжения» введён запрет на въезд и выезд из района для всех, за исключением спецтранспорта.

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