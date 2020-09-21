Абакан, , 08:50 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, общее число подтверждённых случаев достигло 4034.

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"Одиннадцать пациентов поступили с признаками ОРВИ, один — с признаками пневмонии. Двадцать один случай — это семейные и служебные контакты. Один случай выявлен у жителя Хакасии после пребывания в Новосибирске, один случай — после пребывания в Турции», — отметили в правительстве.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 1178 человек. На лечении остаются 600 пациентов, 26 из них находятся в тяжёлом состоянии. Один больной подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Тем временем за сутки в регионе выписаны из больниц с выздоровлением 18 пациентов. За всё время эпидемии, таким образом, излечились 3387 человек.

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