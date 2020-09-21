Бразилиа, , 08:47 — REGNUM За последние 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 16 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 сентября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за истекшие сутки в стране выявили 16 389 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 544 629.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии было от COVID-19 скончались 363 пациента и потому суммарное количество летальных исходов достигло 136 895.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 851 227 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Китая было выявлено 37 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.