Пятигорск, Ставропольский край, , 08:54 — REGNUM Третье уголовное дело возбудили правоохранители против находящегося под арестом бывшего главы Пятигорска Льва Травнева. Ему вновь инкриминируется превышение должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе главного управления МВД России по СКФО.

По данным следствия, в сентябре 2011 года Травнев подписал незаконное постановление администрации Пятигорска о разрешении строительства автозаправочной станции в пределах зоны горно-санитарной охраны. Этим он, как отмечается, нарушил действующее природоохранное законодательство.

Напомним, Травнев возглавлял Пятигорск в период с октября 2006 по октябрь 2017 года. В середине апреля 2020 года после отставки главы города Андрея Скрипника Травнев был назначен исполняющим обязанности мэра, но уже спустя неделю написал заявление об отставке. В пресс-службе губернатора Ставрополья тогда сообщили, что причиной такого решения стало ухудшение состояния здоровья чиновника.

Однако уже в конце апреля Травнев был арестован в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. В середине июня в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по этой же статье УК РФ.