Москва, , 08:45 — REGNUM В школах Москвы в новом учебном году обучаются в предпрофессиональных классах более 45 тыс. школьников. Это на 20% больше, чем в предыдущем году, сообщается на портале мэра столицы.

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Востребованность предпрофессиональной подготовки школьников растет. Так, учебном году 2020−2021 гг. школ с ИТ-классами стало больше почти в два раза — 67, академические классы открыты в 28 школах, инженерные — в 117, медицинские — в 75, кадетские — в 249.

Число учащихся в кадетских классах выросло на 5 тыс. человек, в ИТ-классах — на 2 тыс., в медицинских, инженерных и академических — на 1,8 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва вошла в Топ-5 в мире по среднему уровню знаний школьников.

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