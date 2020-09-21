Мехико, , 08:38 — REGNUM За истекшие сутки на территории Мексики было выявлено свыше 3,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 21 сентября сообщил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter.

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По его данным, за последние 24 часа в стране выявили 3542 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 697 653.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Мексике на сегодняшний день достигло 73 493.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 499 302 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 6,8 миллиона.