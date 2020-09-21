Сухум, , 08:39 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 20 сентября. Официальные данные опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 61 из них, — сообщили в штабе. — Выписан один пациент».

Всего, по данным штаба, в Гудаутской ЦРБ находятся 99 пациентов. У 97 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся шесть человек. В общей сложности в Абхазии выявили 939 носителей коронавируса, из которых 255 победили инфекцию. За время пандемии умерли семь человек с COVID-19.

Стоит отметить, что для Абхазии 61 выявленный случай за сутки является рекордным показателем. До этого больше всего носителей выявили в течение 19 сентября — 53. В тот день провели 195 тестов.

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