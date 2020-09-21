Пермь, , 08:22 — REGNUM В Перми горбольница привлечена к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщает издание business-class.su.

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В клинике к работе допускали работников с признаками заболевания, а также медработника, чей возраст старше 65 лет. Кроме того, в медчреждение отсутствовали средства индивидуальной защиты. Эти нарушения выявлены в ходе проверки в мае 2020 года.

Суд вынес решение об административном штрафе в размере 100 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило.