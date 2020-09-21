Москва, , 08:17 — REGNUM Экс-глава МВД Карачаево-Черкесии генерал-майор полиции Игорь Трифонов арестован на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы. По сведениям источников, бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Коррупционный эпизод произошел якобы еще в 2015 году, когда Трифонов возглавлял управление МВД по Екатеринбургу, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, бывший полицейский начальник приложил руку к возбуждению уголовного дела в отношении руководства банка «Кольцо Урала» по факту выдачи кредита в размере 593 млн рублей. Денежные средства якобы были выданы по подложным документам. При этом за возбуждение этого дела экс-главе УМВД Екатеринбурга пообещали 10 млн рублей. Рассчитаться с Трифоновым за эту услугу обещал сотрудник службы безопасности банка.

Как сообщало ИА REGNUM, Игоря Трифонова задержали 18 сентября в Москве. Как известно, он с 2017 по 2019 год возглавлял министерство внутренних дел Карачаево-Черкесии, а до назначения на Северный Кавказ с 2011 года работал в должности главы УМВД по Екатеринбургу.

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