Берлин, , 08:13 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено 922 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 21 сентября сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 272 337.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 никто не скончался, потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 9386.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 242 тысяч человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия (65 232 заразившихся), Бавария (64 919) и Баден-Вюртемберг (47 107).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Китай облегчил ограничения для театров и других концертных площадок, а также повысил максимально допустимое число зрителей, которые единовременно могут находиться в зале после сдерживания эпидемии COVID-19.