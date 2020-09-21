Барнаул, , 08:07 — REGNUM В Алтайском крае продолжается вакцинация населения от гриппа. Как сообщает сегодня, 21 сентября, официальный телеграм-канал правительства региона со ссылкой на слова министра здравоохранения Дмитрия Попова, привито уже более 400 тыс. человек. Из них — 371 тыс. взрослых и 33 тыс. детей.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, кампания по вакцинации населения против гриппа в Алтайском крае началась с 24 августа 2020 г. и продлится до 30 октября. В рамках национального календаря профилактических прививок из федерального бюджета в Алтайский край поступило 723 594 тыс. доз противогриппозной вакцины «Совигрипп».

Такую прививку сделал недавно даже губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 7 сентября сообщалось, что вакцинацию в крае прошли прошли более 163 тыс. человек.

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