Кызыл, , 08:07 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол, проходивший в Москве лечение от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекции, завершил лечение и приступил к своим обязанностям.

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Это 21 сентября следует из видео на странице политика в соцсети «ВКонтакте», на котором запечатлена встреча Кара-оола в аэропорту перед вылетом в республику с сенатором Диной Оюн, где ими обсуждаются рабочие вопросы.

К видео прикреплена запись: «Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Д.И. Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил в соцсетях, что повторно заразился коронавирусной инфекцией и был доставлен для дополнительного обследования в Москву, где ему поставили диагноз «пневмония».