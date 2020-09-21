Уфа, , 08:03 — REGNUM Митинг против разработки медного месторождения состоялся в Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, на митинге, который прошел на стадионе села Аскарово в Абзелиловском районе, собрались порядка одной тысячи человек. По данным сотрудников правоохранительных органов, в сходе приняли участие 950 человек.

По словам заместителя главы администрации Абзелиловского района Руслана Юсупова, в акции приняли участие как местные жители, так и жители Уфы, Стерлитамака, Ишимбая и Магнитогорска.

Сообщается, что граждане оповестили местных чиновников о планируемом мероприятии, но согласования на его проведение не получили. Несмотря на это, местная администрация не препятствовала проведению митинга.

Отмечается, что жители Башкирии переживают за состояние окружающей среды в случае добычи руды из Салаватского медного месторождения. Они опасаются за возможную гибель животных и растений, а также за возможное загрязнение рек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в сентябре текущего года руководство Русской медной компании, которая хочет разрабатывать данный участок, призвало местных жителей к диалоги и сотрудничеству.

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