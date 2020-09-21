Кампала, , 07:31 — REGNUM Школы и колледжи Уганды откроют для учеников старших классов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявил президент страны Иовери Мусевени в выступлении по национальному телевидению.

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"Мы думаем, что это безопасно, потому что учащихся выпускных классов в каждом учебном заведении гораздо меньше, нежели обычных», — заявил он.

По словам Мусевени, школы и колледжи откроются с 15 октября. Они будут готовы принять около 1,2 млн учащихся выпускных классов. Для остальных учеников школы остаются закрытыми до конца года.

По последним данным, в Уганде подтверждено 6287 случаев заражения коронавирусом нового типа. В стране уже выздоровели 2616 человек, еще 63 с болезнью не справились и скончались.