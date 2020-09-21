Борзя, Забайкальский край, , 07:30 — REGNUM В отделе ЗАГС Борзинского района Забайкалья поделились информацией о необычных именах, которые получили новорождённые. В частности, во втором полугодии 2020 г. в регионе родились: Амелия, Амина, Адриана, Дарина, а также Радэль, Сократ, Леон и Радмир.

«Работник отдела ЗАГС не должен интересоваться у родителей, почему он решил назвать своего ребенка так или иначе. Но иногда родители сами делятся своими историями. Так, например, в феврале мы зарегистрировали рождение девочки с именем Даурия. Ее отец служил в Даурии по контракту и решил назвать дочь этим красивым именем, по географическому названию», — пояснила заведующая Борзинским отделом ЗАГС Ирина Пестина.

Также в апреле в Борзинском отделе зарегистрировано рождение девочки с двойным именем — Ясмина-Олеся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в отделе ЗАГС Хилокского района зарегистрировано рождение девочки с необычным именем Айлана. А супруги Акишины из Каларского района: они назвали дочь славянским именем именем Даромира, что означает «дарующая мир».

В июле 2020 г. сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья рассказали, что чета Романа и Натальи Кутенковых назвали свою малышку Каталея Орхидея.

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