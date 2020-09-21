Казань, , 09:05 — REGNUM В Татарии на текущий момент не планируют закрывать больницы, перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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По его словам, коечный фонд, который работает на сегодняшний день, устойчивый, другие госпитали закрывать не будут. При увеличении заболеваемости необходимо оставить какой-то коечный фонд в резерве. В Казани уже приостановлена деятельность ковидного госпиталя в больнице №12, частично в горбольнице №15, травматологический корпус республиканской клинической больницы и госпиталь ветеранов войн открыты полностью, добавил Жаворонков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии медицинские учреждения готовы вернуться к обычному режиму работы. Так, в середине августа в Набережных Челнах открыли больницу для принятия плановых пациентов с инфекционными заболеваниями.

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