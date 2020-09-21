Валенсия, Испания, , 07:28 — REGNUM Поиск жилья для 110 кошек, которые были выселены из квартиры вместе с хозяином, начали зоозащитники в Испании. Об этом 21 сентября сообщает издание The Guardian.

Кошки и их хозяин остались без крова, после того, как испанцу пришло предписание выселиться из квартиры в Валенсии. Отмечается, что площадь городской квартиры составляла 100 кв. метров.

Местные зоозащитные организации оказались не готовы к такому наплыву домашних любимцев и попросили неравнодушных людей приютить кошек хотя бы до тех пор, пока им не будут сделаны необходимые прививки и другие обязательные процедуры. Отмечается, что волонтёрам пришлось потратить сутки на осмотр животных, прежде, чем поместить часть из них в приюте.

Представитель зоозащитной организации Сальвадора Тормас пояснила, что владелец кошек приютил двух животных несколько лет назад, с тех пор они бесконтрольно размножались и до сих пор производят потомство.

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