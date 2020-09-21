Пермь, , 07:25 — REGNUM В Перми днем 20 сентября выпал первый снег. Фотографиями и видео, на которых запечатлен первый снегопад, поделились пользователи соцсетей.

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Пермяки удивлялись столь раннему первому снегу. Между тем снег шел вперемешку с дождём и быстро таял. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, первые снегопады прошли и на востоке Прикамья.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют холодную неделю (21−27 сентября), в среднем температура воздуха в Пермском крае ожидается на 1 °C ниже нормы. По средней суточной температуре 21 сентября станет самым холодным днем месяца. В ночь на 22 сентября ожидаются снегопады.

В ночь на 24 сентября ожидаются заморозки до — 2 °C. Ожидается, что эта ночь будет самой холодной в сентябре.