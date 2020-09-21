Пекин, , 07:25 — REGNUM Власти Пекина намерены умножить свои усилия по восстановлению 1600 га водно-болотных угодий и созданию 600 га новых угодий в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

В настоящее время общая площадь водно-болотных угодий размером более 400 кв. метров в Пекине достигло 58,7 тыс. га или 3,6% от общей площади суши города, сообщили в муниципальном бюро садоводства.

Пекин восстановил и построил в общей сложности 8 921 гектар водно-болотных угодий с 2016 года, неуклонно расширяя их площади и улучшая ландшафты, сказал представитель бюро Хуан Саньсян.

На сегодняшний день в городе насчитывается 12 национальных и муниципальных водно-болотных парков общей площадью более 2800 гектаров, добавил Хуан.

Данные мониторинга показывают, что в последние годы в Пекине наблюдается рост биоразнообразия водно-болотных угодий в связи с расширением их площадей.

В общей сложности в водно-болотных угодьях города сохранилось и размножилось 369 видов диких растений и 202 вида диких животных. В воскресенье 20 сентября отмечался 8-й Пекинский день водно-болотных угодий.