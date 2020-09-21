Бангкок, , 07:30 — REGNUM В Таиланде более 150 тысяч иностранных туристов должны продлить свои визы до 26 сентября, иначе их обвинят в превышении срока легального пребывания в стране, что грозит тюрьмой и штрафом. Об этом со ссылкой на заместителя представителя иммиграционной службы королевства Пакпонга Сай-Убола 21 сентября сообщает газета Bangkok Post.

«Превышение срока действия туристической визы наказывается как тюремным заключением, так и штрафом в соответствии с законом», — приводит газета слова чиновника.

По его словам, нарушители также будут депортированы на родину. Иностранцу, просрочившему визу более чем на 90 дней, въезд в Таиланд будет запрещён на один год. А находившемуся в стране нелегально десять лет — пожизненно.

Напомним, что власти трижды продлевали визовую амнистию для туристов, застрявших в стране из-за карантинных ограничений на границах. Срок последней истекает 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Таиланда вводят новый визовый режим для иностранных туристов. Новые правила позволят иностранцам получить долгосрочные туристические визы.

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