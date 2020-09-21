Саратов, , 09:11 — REGNUM В Саратовской области продлен до 4 октября режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующее постановление подписано председателем правительства региона Александром Стрелюхиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Согласно документу, руководители организаций, чья деятельность не приостановлена, обязаны предусмотреть сохранение таким гражданам работы в удаленном доступе, если это не нарушает функционирования предприятия, а также ввести, по возможности, посменную работу с нахождением на дистанционном формате для граждан из группы риска. Кроме этого, остается обязательным соблюдение всеми работниками масочного и дезинфекционного режимов.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом он сам сообщил 19 сентября на своей странице в социальной сети Instagram.

Читайте также: Губернатор Саратовской области Радаев заразился коронавирусом