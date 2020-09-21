Онгудайский район, Алтай, , 07:12 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки специалисты выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 2977.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

«Коронавирус подтвердился у 23 жителей Онгудайского района, в том числе у трёх детей, и у восьми жителей города Горно-Алтайска. 23 новых случая выявлены по контакту с ранее заболевшими, в восьми случаях диагностированы симптомы заболевания», — отметили в штабе.

Тем временем, за сутки выздоровели 20 пациентов. Всего к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением 2314 человек. В республике также скончались 16 носителей коронавируса, причём, в 14 случаях причиной смерти стал COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае жертвами COVID-19 стали ещё два человека