Москва, , 07:08 — REGNUM Категорию граждан, которым противопоказана вакцинация от COVID-19, назвал академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов 20 сентября в своём интервью RT.

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Караулов пояснил, что вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа противопоказана лишь небольшим группам людей с первичными иммунодефицитами.

Александр Караулов «Аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием», — уточнил академик РАН.

Также Караулов дал совет сделать прививку от гриппа уже сейчас, чтобы через две недели можно было привиться и от COVID-19. Специалист отметил, что российская вакцина «Спутник V» предполагает не одну, а две инъекции, которые должны быть сделаны с временным разрывом в 21 день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России коронавирусная инфекция распространяется не так, как в других странах мира. Об этом рассказал сотрудник центра имени Гамалеи академик РАН Феликс Ершов.

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