Нур-Султан, , 07:07 — REGNUM В Казахстане за прошедшие сутки выявили 45 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает республиканская межведомственная комиссия по борьбе с COVID-19.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 107 307. Уже в Казахстане выписан с выздоровлением 101 941 пациент, еще 1695 человек с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Также для граждан трех этих стран снимаются ограничения на въезд на российскую территорию.