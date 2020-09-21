Добрянка, Пермский край, , 07:07 — REGNUM В городе Добрянка Пермского края к административной ответственности привлекли уличное кафе, в котором отсутствовала разметка для безопасной дистанции, сообщает УФССП по региону.

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Нарушение требований коронавирусного режима выявлено в ходе проверки специалистами Роспотребнадзора. Суд признал юрлицо (кафе-веранду) виновным по части 2 статьи 6.3. КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Наказание смягчили, учитывая то, что кафе оперативно устранило нарушение. Деятельность юрлица приостановлена на пять суток.

Напомним, в Пермском крае выявлено 9083 случая заражения коронавирусом. Из-за роста заболеваемости в регионе усилен контроль масочного режима.