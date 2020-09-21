Пекин, , 07:04 — REGNUM Седьмая национальная перепись населения стартует с 1 ноября текущего года при привлечении около 7 млн опрашивающих, сообщает 20 сентября агентство Синьхуа.

Хорошая перепись населения может дать полную картину о ситуации с численности и распределении населения в стране, равно как и о демографических трендах, что крайне важно знать приработке стратегии развития страны, заявил заместитель главы Национальной комиссии развития и реформы КНР Нин Цзичжэ во время специальной церемонии, которая прошла в Пекине.

Жители страны смогут воспользоваться мобильными терминалами, а также сотовыми телефонами, чтобы сообщил персональную информацию и информацию о своей семье, сообщил Нин.

Опрос подразумевает сбор данных, включая имя, номер ID, информацию о поле, материальном положении, образовании, профессии и прочих данных о гражданах страны. Отметим, что Китай проводит перепись населения каждые 10 лет. Прошлая перепись показала, что численность населения страны достигло 1,37 млрд человек.