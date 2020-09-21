Гонконг, Китай, , 06:49 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

В специальном административном районе (САР) Гонконг с начала эпидемии было выявлено 5032 случая заболевания COVID-19, из которых 103 оказались смертельными. Из больниц было выписано 4712 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев заболевания, все пациенты выздоровели. Ситуация не меняется уже несколько месяцев. На Тайване выявлено 507 заболевших, из которых семеро скончались, еще 479 выздоровели.

Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 85 291 человек, из которых 80 484 человека выздоровели. Скончалось 4634 человека. В больницах остается 173 пациента.