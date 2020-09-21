Пекин, , 06:45 — REGNUM Ни одного нового локального случая COVID-19 не выявлено на материковой части Китая за прошедшие сутки, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 12 новых «импортных» случаев опасной инфекции было выявлено в стране за прошедшие сутки. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию зафиксировано также не было, как и новых смертей.

Из больниц страны было выписано семь пациентов, переболевших инфекцией. Общее число заболевших на материковой части Китая достигло 85 291 человека, из которых 173 продолжают получать помощь.

С начала эпидемии общее число выздоровевших в стране достигло 80 484 человек, от болезни скончались 4634 человека.