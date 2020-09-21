Шанхай, Китай, , 06:41 — REGNUM Два новых «импортных» случая COVID-19 было выявлено в Шанхае за прошедшие сутки, сообщает 21 сентября агентство Синьхуа.

Один из пациентов является гражданином Китая, который покинул Гвинею 16 сентября п прибыл в Шанхай 18 сентября с пересадкой во Франции. Еще один заболевший является гражданином Египта, который прибыл 17 сентября в шанхайский международный аэропорт «Пудун» из Египта с пересадкой в Германии.

Пациенты были направлены в специальные госпитали для получения медицинской помощи. Всего 56 человек, находившихся в тесном контакте с заболевшими, были помещены на карантин.

В муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что всего 632 «импортных» случая опасной инфекции было выявлено в Шанхае за все время эпидемии. Из них 48 человек продолжают получать медицинскую помощь. Общее число локальных случаев достигло 342, из которых семь оказались смертельными.