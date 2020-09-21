Красноярск, , 06:28 — REGNUM В Красноярском крае на дне Енисея в Красноярске найден обломок предположительно бомбардировщика А-20 «Бостон». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Русского географического общества.

«Самолёт А-20 «Бостон», поставленный в СССР во время Великой Отечественной войны по программе «Аляска-Сибирь», в апреле 1943 года потерпел катастрофу и упал в Енисей в районе железнодорожного моста», — уточнили в отделении РГО.

Операцию по поискам фрагментов самолёта организовал член РГО, руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ Александр Матвеев. В мероприятиях участвовали и специалисты СКР.

«За долгие годы, прошедшие с момента авиакатастрофы, сильно изменилось русло Енисея, дно, и прилегающая территория. Во время подсыпки и укрепления берега, большая часть дна была также засыпана галькой. В такой ситуации обнаружение даже одного обломка — это большое дело, дань памяти погибшим советским лётчикам, — отметил Александр Матвеев. — В составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых был наш земляк, сержант Владимир Маркович Чижик, из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. Они были в составе 260-го ближнебомбардировочного полка, совершая перелёт на фронт, в район Курской дуги. Сегодня мы нашли свидетельство их последнего полёта, наши поиски были не напрасны».

В ближайшее время металлический фрагмент, найденный на дне Енисея, будет тщательно исследован.