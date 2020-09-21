Челябинск, , 06:19 — REGNUM В Челябинске разбирают конфликт между дорожным рабочим и роллером. Инцидент произошёл на проспекте Ленина, пишут СМИ.

По данным 74.ru, на горожанина якобы напали из-за сделанного им замечания по качеству укладки тротуарной плитки. Он сделал фотографию проблемного, на его взгляд, участка, после чего тот, кто укладывал плитку, повалил его и удерживал до приезда полиции.

Впрочем, по данным того же издания, сами рабочие утверждают, что \это «пострадавший» якобы провоцировал их и оскорблял, а затем первым напал. В том, кто из них прав, разбирается полиция.