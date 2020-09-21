Улан-Удэ, , 06:00 — REGNUM В Бурятии трое суток подряд регистрируются летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за выходные скончались семь человек. Самой младшей из них было 35 лет.

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Так, 19 сентября стало известно о смерти пациента 75 лет и 89-летней пациентки. Оба находились на лечении долгое время, около недели провели на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Мужчина также страдал постинфарктным кардиосклерозом, последствиями инсульта.

На следующий день скончались мужчина 95 лет, который провёл на аппарате ИВЛ 4 суток, и пациентка 35 лет. У последней на фоне хронической почечной недостаточности, терминальной стадии развилась двусторонняя пневмония. Врачи боролись за её жизнь 25 суток.

Наконец, 21 сентября объявлено о ещё двух скончавшихся пациентах 84 и 87 лет и 91-летней пациентке.

Таким образом, за весь период эпидемии коронавируса в республике зарегистрировано 67 летальных исходов. Как сообщало ИА REGNUM, общее число подтверждённых случаев заражения превысило 6,2 тысячи.

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