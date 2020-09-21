Екатеринбург, , 05:57 — REGNUM В Свердловской области выпал первый с весны снег. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Осадки в виде мокрого снега идут утром 21 сентября. Также в регионе резко похолодало. Если ещё 20 сентября температура воздуха была в пределах +10 градусов, то теперь уже +2.

Тем временем часть свердловчан жалуются на то, что в их квартирах холодно. В то же время их более счастливые земляки докладывают в соцсетях, что им дали отопление и в квартирах потеплело.