Эр-Рияд, , 05:53 — REGNUM В Саудовской Аравии за прошедшие сутки выявили рекордно низкое за последние 5 месяцев число зараженных коронавирусом нового типа — 483 человека, сообщает Саудовское информационное агентство.

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По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 329 754. Также зафиксирован спад на 75% числа активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. В настоящее время 14 730 человек госпитализированы, из них 1138 находятся в реанимации.

За 20 сентября в Саудовской Аравии скончались еще 27 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в королевстве жертвами осложнений COVID-19 стали 4 485 человек. Выздоровели 310 439 пациентов.