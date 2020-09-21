Веллингтон, , 05:49 — REGNUM Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн пообещала ослабить карантинные ограничения в Окленде, введенные из-за выявленного очага распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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По ее словам, Окленду понизят уровень опасности до второго. На этом уровне уже разрешены массовые собрания людей численностью не более 100 человек. Остальным районам и городам Новой Зеландии будет присвоен первый уровень опасности с 22 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Новой Зеландии числится более 60 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Основной очаг заболевания был выявлен в городе Окленде.

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