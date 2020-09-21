Горно-Алтайск, , 05:42 — REGNUM Республике Алтай по итогам прошлой недели вошла в тройку лидеров по приросту новых случаев заражения коронавирусом. Об этом написал на своей странице в инстаграм пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов, который провёл 20 дней в больнице на лечении от COVID-19.

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«С 14 по 18 сентября выявлено 284 новых случая из 3868 проведённых тестов, то есть более 7% обследованных — с коронавирусом. В среду этот показатель превысил 10% (из 640 обследованных 65 заболевших). Чтобы был понятен масштаб: по России этот показатель — около 1%», — отметил он.

Показатели достигли максимума ко второй половине недели. В четверг, 17 сентября был побит рекорд по числу новых случаев, выявлено 65 случаев. Рекорд продержался недолго и в субботу специалисты подтвердили уже 70 случаев заражения. В воскресенье объявлено о 78 положительных тестах.

В связи с этим пресс-секретарь вновь призвал жителей не игнорировать требования масочного режима, чаще мыть руки и избегать массового скопления людей.

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