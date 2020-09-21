Новосибирск, , 05:42 — REGNUM Через Новосибирскую область пытались незаконно вывезти в Казахстан 140 кубических метров досок из хвойных пород деревьев на сумму более 1 млн рублей. Автомобильные фуры были остановлены в Карасукском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском таможенном управлении.

«При досмотре выяснилось, что перевозимые в грузовиках лесоматериалы по своему объёму значительно превышают данные, указанные в товаросопроводительных документах, — рассказали в управлении. — Доски из сосны, кедра, ели, пихты и лиственницы отнесены к категории стратегически важных ресурсов. Документов, разрешающих вывоз за пределы России такого количества товара, у перевозчиков не оказалось».

Возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ — «Контрабанда». Пиломатериалы изъяты. Нарушителям грозит лишение свободы сроком до семи лет и крупный штраф.

В ведомстве уточнили, что с января по сентябрь 2020 года по фактам незаконного вывоза с территории России лесоматериалов Новосибирской таможней возбуждено четыре уголовных дела. Общий объем изъятой древесины — 140 кубических метров на общую сумму 1,15 млн рублей. Еще по пяти фактам материалы доследственных проверок направлены в подразделение МВД России для принятия решения о возбуждении уголовных дел.

Для сравнения, в 2019 году Новосибирская таможня установила два факта незаконного вывоза лесоматериалов, было возбужденодва уголовных дела. Общий объём древесины составил 74 кубических метра, стоимость — 614 тысяч рублей.