Москва, , 05:19 — REGNUM В понедельник, 21 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +14… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»

В ночь на 22 сентября в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +8… +10 °С.

Ветер западный, юго-западный 5−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +12… +17 °С днём и +5… +10 °С ночью. Без осадков.

Во вторник, 22 сентября, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С. Днём в регионе порывистый ветер до 17 м/с.

Читайте развитие сюжета: В Москве и Подмосковье объявлен жёлтый уровень погодной опасности