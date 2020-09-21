Сеул, , 05:07 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 70 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что 55 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные являются импортными. При этом в стране уже второй день число вновь выявленных пациентов удерживается на уровне менее 100. В центре отмечают, что ряд случаев заражения имеет не выясненный источник, в связи с этим говорить о снятии карантинных ограничений пока преждевременно.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 23 045 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 20 сентября в республике скончались еще два пациента с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Южной Корее достигло 385.