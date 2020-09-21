Амман, , 05:02 — REGNUM В Иордании за прошедшие сутки выявили 239 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Иордании достигло 4779. Также за минувшие сутки выздоровели 172 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Иордании с болезнью справились 2844 человека, еще 30 скончались от осложнений COVID-19.

Отмечается, что за 20 сентября в королевстве провели 13 437 тестов на выявление коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Иордании провели 1 070 621 тест на выявление новой инфекции.