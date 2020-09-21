Новосибирск, , 04:57 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие выходные дни было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время 118 пациентов выписаны с выздоровлением, шесть человек скончались. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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Так, в субботу, 19 сентября, скончались мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. А в воскресенье, 20 сентября, умерли три женщины: им было 58 лет, 65 лет и 81 год.

Всего в регионе выявлен 12 471 случай заражения коронавирусом, 11 323 человека выписаны с выздоровлением, 413 пациентов скончались.