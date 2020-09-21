Санкт-Петербург, , 04:06 — REGNUM Торжественная церемония, посвящённая закладке капсулы на место будущего памятника подвигу юнг Школы боцманов острова Валаам в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Ленинградской области на Невском пятачке, где многие месяцы шли тяжёлые бои. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Военно-морского флота (ВМФ) России.

В церемонии приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ России — начальник береговых войск генерал-лейтенант Виктор Астапов, начальник Нахимовского военно-морского училища Алексей Максимчук, специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга Михаил Юрченко, заместитель главы муниципального района Ленинградской области Татьяна Лоскутова, воспитанники Нахимовского военно-морского училища, ветераны ВМФ, представители Валаамского Спасо-Преображенского ставропигиального монастыря. На месте, где состоялся бой по прорыву блокады Ленинграда 1942 году, была произведена торжественная закладка капсулы и состоялось торжественное прохождение нахимовцев 11 класса. В сопровождении оркестра Нахимовского военно-морского училища перед собравшимися выступил вокальный ансамбль «Песня — душа».

Напомним, в сентябре 1941 года 2-я рота курсантов Валаамской школы боцманов, в которую входила часть (51 человек) роты юнг, была переброшена к Невской Дубровке, где участвовала в кровопролитных боях за левобережный плацдарм «Невский пятачок». Повторно оставшиеся в живых юнги участвовали в боях на плацдарме в 1942 году. Известно, что всего в боях на Невском пятачке погибло 25 юнг. Весной 1943 года курсанты школы получили старшинские звания и ушли бить врага на кораблях ВМФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области на Невском пятачке, где многие месяцы шли жесточайшие бои, состоялась церемония захоронения 421 воина Красной Армии, погибшего при обороне Ленинграда.

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