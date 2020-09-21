Токио, , 03:58 — REGNUM Правительство Японии, сформированное 16 сентября новым премьер-министром Ёсихидэ Сугой, поддерживают не менее 74% граждан страны. Это следует из опубликованных 21 сентября газетой Yomiuri данных социологического опроса.

Против нового премьер-министра и его кабинета высказались 14% опрошенных. Намерение Суги продолжить политику своего предшественника Синдзо Абэ одобрили 63% респондентов и 25% граждан выступили против продолжения политики предшественника Суги.

Кроме того, 34% опрошенных отметили, что приоритетом нового правительства должна стать

Борьбу с коронавирусом в качестве приоритета для нового правительства назвали 34% участников исследования, а восстановление экономики главной целью назвали 23%.

Как сообщало ИА REGNUM, состав нового правительства Японии, сформированного 16 сентября Ёсихидэ Сугой, 17 сентября одобрили 66,4% жителей страны. Опрос также показал, что 58,7% граждан Японии выступают за продолжение политического курса Синдзо Абэ, а 32,4% — против.

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