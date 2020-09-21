Богота, , 03:22 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 6678 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Колумбии достигло 765 076. К настоящему времени на колумбийской территории уже выздоровели более 633 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще более 24,2 тысяч пациентов с болезнью не справились и скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 сентября в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 30 млн. Жертвами осложнений COVID-19 в мире стали более 943 тыс. человек.