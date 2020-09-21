Нью-Дели, , 03:16 — REGNUM В Индии общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 5,4 миллиона. Об этом 21 сентября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 03:00 мск в Индии зафиксировано 5 400 619 заразившихся SARS-CoV-2. Умерли в стране 86 752 пациента с диагнозом COVID-19.

Индия сохраняет вторую позицию в числе стран с наибольшим числом инфицированных новым коронавирусом. На первой позиции США (6 794 499 заразившихся, 199 469 умерших), на третьей — Бразилия (4 528 240, 136 532). На данный момент в мире число заразившихся достигло 30 881 522, умерших — 958 493.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 по данным на 18 сентября превысило 30 миллионов. В Индии на эту дату было зарегистрировано 5 214 677 инфицированных.

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