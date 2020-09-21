Чанчунь, Китай, , 02:41 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний на упаковках с замороженными кальмарами из РФ, прибывшими в провинцию Цзилинь на северо-востоке Китая. Об этом 20 сентября сообщило агентство «Синьхуа».

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Груз морепродуктов был доставлен в город Чанчунь, столицу провинции. Здесь коронавирус был предварительно выявлен 19 сентября в ходе обычной проверки. Отмечается, что одна из заражённых коронавирусом упаковок попала в город Фуюй в той же провинции. На следующий день, 20 сентября, наличие коронавируса было подтверждено.

Медицинские власти Чанчуня в настоящее время выявляют всех людей, контактировавших с грузом, проводят им тест на коронавирусную инфекцию и помещают под медицинское наблюдение. В городе Фуюй представитель местных органов здравоохранения попросил пройти тест на коронавирус всех, кто контактировавших с заражённой пачкой морепродуктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении десяти завозных случаев заражения коронавирусом в Китае.

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