Красноярск, , 02:42 — REGNUM В понедельник, 21 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:15 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 21 на 22 сентября ожидается до +6 °C, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

Во вторник, 22 сентября, в Красноярске до +23 °C днём и до +7 °C ночью. Небольшой кратковременный дождь.

В среду, 23 сентября, в Красноярске ожидается до +17 °C днём. Ночью — до +5 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 сентября на юге Таймырского муниципального района и в Туруханском районе ожидаются порывы ветра южной четверти до 15−20 м/с. На юге Таймырского муниципального района продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.