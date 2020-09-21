Москва, , 01:31 — REGNUM Вывозные авиарейсы для граждан России, застрявших за рубежом, будут прекращены с 21 сентября в связи с возобновление международного авиасообщения. Об этом 20 сентября сообщает российский оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

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Оперативный штаб уточняет, что решение было принято в связи с возобновлением международного транспортного сообщения и возможностью для граждан РФ вернуться на родину регулярными авиарейсами.

Кроме того, отмечается, что в качестве альтернативы вывозным авиарейсам будут служить самолёты, возвращающиеся в Россию после грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. Такие авиаборты будут задействованы на коммерческой основе, в настоящее время подобные авиарейсы осуществляет компания «Аэрофлот».

Напомним, регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами было прекращено Россией на фоне пандемии коронавируса. Для граждан России, застрявших за рубежом из-за закрытия границ, были организованы вывозные авиарейсы. Всего с момента перекрытия границ из-за пандемии Россией было организовано более 580 вывозных авиарейсов, на родину было перевезено около 92 тыс. пассажиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении Россией авиасообщения с четырьмя государствами.

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